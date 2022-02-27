Арестович: Иностранных добровольцев, готовых воевать за Украину, очень много. Как бы два легиона не пришлось формировать

Арестович: К нам идет военная помощь сейчас из других стран Фото: radiosvoboda.org

"К нам идет военная помощь сейчас из других стран. Сформирован иностранный легион из добровольцев из других стран, которых очень много. Как бы два легиона не пришлось формировать из тех, кто сейчас записывается для обороны Украины. Наше сопротивление становится полномасштабным", – заявил он.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных граждан вступать в интернациональный легион территориальной обороны Украины.

"Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и встать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века. Согласно положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах иностранцами и лицами без гражданства, иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ", – напомнил Зеленский.