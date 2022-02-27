Евросоюз введет санкции против Беларуси за пособничество РФ в войне против Украины

В Еврокомиссии подчеркнули, что в войне РФ против Украины замешан режим Лукашенко Фото: EPA

"Мы нацелимся на другого агрессора в этой войне – на режим [самопровозглашенного президента Беларуси Александра] Лукашенко. В этой жестокой атаке на Украину замешан режим Лукашенко. Вот и ударим по режиму Лукашенко новым пакетом санкций. Мы введем ограничительные меры в отношении наиболее важных их секторов", – заявила она.

По словам главы Еврокомиссии, новые санкции остановят белорусский экспорт: от минерального топлива до табака, древесины, лесоматериалов, цемента, железа и стали.

"Мы также распространим на Беларусь введенные нами экспортные ограничения на товары двойного назначения для России. Это также позволит избежать любых рисков обхода наших мер против России", – добавила она.

Санкции заденут и тех белорусов, которые помогают России в военных действиях на территории Украины.