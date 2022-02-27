Зеленский: Я говорил с Лукашенко долго и предметно. Объяснил ему детально невозможность нашего столкновения

"У меня состоялся разговор с Лукашенко. Мы не разговаривали с ним два года, а сегодня я говорил с ним долго, очень предметно. Я объяснил ему детально невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы самолеты, вертолеты, ракеты летели в Украину с Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину с Беларуси. И он меня заверил в этом", – сказал Зеленский.
По словам президента Украины, предложение о переговорах на реке Припять поступило от Лукашенко.
"Скажу откровенно, как всегда: я не верю в результат такой встречи. Но пусть попробуют. Чтобы потом у граждан Украины не было сомнений в том, что я, как президент, не пытался остановить войну, когда был, хоть и маленький, но шанс. И пока наши ребята там – президент здесь, глава Офиса здесь, премьер здесь, армия здесь, главнокомандующий здесь. Мы все будем защищать наше государство и наши границы", – сказал Зеленский.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы.
РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
По последним данным Министерства здравоохранения Украины в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.
Враг несет тяжелые потери. По данным Минобороны Украины, ликвидировано 4,3 тыс. оккупантов. Также уничтожено множество российской техники: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК "Бук" – один, "Грады" – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, а также Евросоюз, наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада включили в санкционный список самого Путина.
25 февраля Зеленский призвал президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что Путин готов отправить делегацию в Минск для переговоров. По словам Зеленского, представители Украины могли бы провести переговоры с РФ в Минске, если бы с Беларуси не было агрессивных действий. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию о том, что Украина якобы отказалась от переговоров с РФ.
27 февраля Зеленский поговорил с Александром Лукашенко, называющим себя президентом Беларуси. По итогам переговоров в ОП сообщили, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.