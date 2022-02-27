Зеленский: Я говорил с Лукашенко долго и предметно. Объяснил ему детально невозможность нашего столкновения

Зеленский: Я не хочу, чтобы самолеты, вертолеты, ракеты летели в Украину с Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину с Беларуси. И Лукашенко меня заверил в этом Фото: ЕРА

"У меня состоялся разговор с Лукашенко. Мы не разговаривали с ним два года, а сегодня я говорил с ним долго, очень предметно. Я объяснил ему детально невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы самолеты, вертолеты, ракеты летели в Украину с Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину с Беларуси. И он меня заверил в этом", – сказал Зеленский.

По словам президента Украины, предложение о переговорах на реке Припять поступило от Лукашенко.

"Скажу откровенно, как всегда: я не верю в результат такой встречи. Но пусть попробуют. Чтобы потом у граждан Украины не было сомнений в том, что я, как президент, не пытался остановить войну, когда был, хоть и маленький, но шанс. И пока наши ребята там – президент здесь, глава Офиса здесь, премьер здесь, армия здесь, главнокомандующий здесь. Мы все будем защищать наше государство и наши границы", – сказал Зеленский.