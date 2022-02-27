Войска российских оккупантов ушли в тактическое отступление под Киевом и Харьковом – Арестович

По его словам, на территории Украины по состоянию на 17.00 сейчас "относительно тихо", кроме Волновахи, которую взяли под контроль украинские военные в ходе контратаки, и северо-западных окрестностей Киева, где оккупанты хотели продвинуться вперед отдельными группами, но попали под огонь украинской артиллерии и авиации, военных и территориальной обороны.

"Часть их [под Киевом] разгромлена, часть выдвигается на север, часть идет на север и выставляет оборону на рубежах 15–20–40 км от столицы, чтобы наша артиллерия не достала туда. Это означает, что российские войска ушли в тактическое отступление, по крайней мере, на отдельных участках, что не может не радовать. По моей личной оценке, общая обстановка показывает, что противник выдохся и последние усилия, последние боеспособные части бросил на Киев, чтобы, по крайней мере, взять его окрестности и заявить о какой-то там победе. Киев и Харьков. Но в Харькове его окружили и разгромили. То же самое в Киеве. Это тактическое отступление показывает, что и этот их план провалился", – сказал Арестович.