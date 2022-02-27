"Метинвест-СМЦ" отдает весь металл на оборону бесплатно в любом количестве

Отмечается, что материалы могут понадобиться для изготовления противотанковых ежей.

"Просьба предоставить письмо от администраций, территориальной обороны или военных. Материалы предоставляем бесплатно в любом количестве, – говорится в сообщении. – Контактный номер телефона +38 067 216 99 14 (Александр). В случае отсутствия ответа – отправляйте сообщение нам в личные. Будем стараться оперативно связаться с вами".

В компании также рассказали, как производить оборонительные укрепления из металла. Так, для создания одного ежа нужно три куска крепкого металла одинакового размера (желательно двутавр 24 или даже крепче), но можно использовать также любой другой крепкий металл.

"Соединять их нужно посередине, чтобы он мог перекатываться и не позволил его переехать. Длина одного элемента должна быть примерно 1,5 м, но соединение должно быть четко посередине. Это важно. Для прочности следует использовать металлические запоры или наваривать на соединении дополнительный металл. Возможен вариант врезки элементов друг в друга", – отмечается в сообщении.

Накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину, 23 февраля, президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса, которые выразили готовность поддержать государство в условиях агрессии со стороны РФ. На встрече, кроме Зеленского, находилось руководство Офиса президента, а также руководство силового блока.