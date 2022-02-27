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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Метинвест-СМЦ" отдает весь металл на оборону бесплатно в любом количестве

Материалы могут понадобиться для изготовления противотанковых ежей, отметили в "Метинвест-СМЦ"
Материалы могут понадобиться для изготовления противотанковых ежей, отметили в "Метинвест-СМЦ"
Фото: wikipedia.org

Крупнейшая оптово-розничная металлоторговая компания Украины "Метинвест-СМЦ" сообщила в Facebook о предоставлении балок, швеллеров для укрепления обороны страны.

Отмечается, что материалы могут понадобиться для изготовления противотанковых ежей.

"Просьба предоставить письмо от администраций, территориальной обороны или военных. Материалы предоставляем бесплатно в любом количестве, – говорится в сообщении. – Контактный номер телефона +38 067 216 99 14 (Александр). В случае отсутствия ответа – отправляйте сообщение нам в личные. Будем стараться оперативно связаться с вами".

В компании также рассказали, как производить оборонительные укрепления из металла. Так, для создания одного ежа нужно три куска крепкого металла одинакового размера (желательно двутавр 24 или даже крепче), но можно использовать также любой другой крепкий металл.

"Соединять их нужно посередине, чтобы он мог перекатываться и не позволил его переехать. Длина одного элемента должна быть примерно 1,5 м, но соединение должно быть четко посередине. Это важно. Для прочности следует использовать металлические запоры или наваривать на соединении дополнительный металл. Возможен вариант врезки элементов друг в друга", – отмечается в сообщении.

https://www.facebook.com/MetinvestSMC/posts/5413946435300347

Накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину, 23 февраля, президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса, которые выразили готовность поддержать государство в условиях агрессии со стороны РФ. На встрече, кроме Зеленского, находилось руководство Офиса президента, а также руководство силового блока.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По последним данным Министерства здравоохранения Украины в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.

Враг несет тяжелые потери. По данным Минобороны Украины, ликвидировано 4,3 тыс. оккупантов. Также уничтожено множество российской техники: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК "Бук" – один, "Грады" – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от SWIFT, готовятся также санкции против Центробанка РФ.

Теги: Россия, Украина, танки, агрессия, Метинвест, оборона, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, войска
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