Кулеба о переговорах: Мы не сдадимся, мы не капитулируем, мы не отдадим ни одного сантиметра нашей территории

Кулеба: Мы будем рады, если результатом этих переговоров будет мир и конец войны Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

По словам министра, украинская делегация отправилась, чтобы послушать, что скажет Россия, и высказаться, что украинская сторона думает об этой войне и действиях России.

"Нет ничего плохого в переговорах как таковых. И мы будем рады, если результатом этих переговоров будет мир и конец войны. Но, и я опять это подчеркиваю, мы не сдадимся, мы не капитулируем, мы не отдадим ни одного сантиметра нашей территории. Не в этом цель нашей борьбы", – сказал он.

25 февраля Зеленский призвал президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что Путин готов отправить делегацию в Минск для переговоров. По словам Зеленского, представители Украины могли бы провести переговоры с РФ в Минске, если бы из Беларуси не было агрессивных действий. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию о том, что Украина якобы отказалась от переговоров с РФ.

27 февраля Зеленский поговорил с Александром Лукашенко, называющим себя президентом Беларуси. По итогам переговоров в ОП сообщили, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.