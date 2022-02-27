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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Прекратите зарабатывать деньги, пропитанные нашей кровью". Кулеба призвал отключить от SWIFT все российские банки

Кулеба: Чрезвычайно важно, чтобы Россия была отключена от SWIFT в максимально возможной степени
Кулеба: Чрезвычайно важно, чтобы Россия была отключена от SWIFT в максимально возможной степени
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал иностранные государства отключить от системы межбанковских платежей SWIFT все российские банки. Об этом он сказал на онлайн-брифинге 27 февраля, пишет "Интерфакс-Украина".

"Чрезвычайно важно, чтобы Россия была отключена от SWIFT в максимально возможной степени, все возможные банки. Не играйте в политические игры и прекратите зарабатывать деньги, пропитанные нашей кровью. Давайте остановим [президента РФ Владимира] Путина, давайте остановим войну, давайте восстановим мировой и европейский порядок. Только тогда вы сможете восстановить хотя бы какие-то бизнес-связи с Россией", – сказал министр. 

Он также обратился к "нескольким европейским правительствам, которые сейчас пытаются смягчить пакеты санкций, включая отключение России от SWIFT".

"Я не буду дипломатичным. Некоторые страны пытаются оставить лазейки, исключить ряд банков, чтобы иметь возможность левой рукой ввести какие-то меры, а правой рукой продолжать торговать с Россией. Прекратите делать это сейчас, прекратите торговать кровью украинских мужчин, женщин и детей. Это не метафора, а реальность того, что вы делаете. История будет судить вас, и ваши имена навсегда останутся в книгах по истории как имена предателей человечности, которые не смогли противостоять агрессору в Европе в ключевой момент. Есть примеры таких имен в XX веке, я уверен, что вы не хотите добавлять свои имена после запятой", – заявил глава МИД.

Страны ЕС, США, Великобритания и Канада 26 февраля объявили о намерении отключить от SWIFT некоторые российские банки и ввести санкции против Центробанка РФ.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По состоянию на утро 26 февраля, по информации Минздрава, погибло 198 украинцев, ранено 1115, среди убитых и раненых есть дети.

Но враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. По данным Офиса президента и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были убиты 3,5 тыс. оккупантов, уничтожены 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, а также Евросоюз, наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада включили в санкционный список самого Путина.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, банки, МИД Украины, SWIFT, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, война России против Украины
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