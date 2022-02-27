"Прекратите зарабатывать деньги, пропитанные нашей кровью". Кулеба призвал отключить от SWIFT все российские банки

Кулеба: Чрезвычайно важно, чтобы Россия была отключена от SWIFT в максимально возможной степени Фото: EPA

"Чрезвычайно важно, чтобы Россия была отключена от SWIFT в максимально возможной степени, все возможные банки. Не играйте в политические игры и прекратите зарабатывать деньги, пропитанные нашей кровью. Давайте остановим [президента РФ Владимира] Путина, давайте остановим войну, давайте восстановим мировой и европейский порядок. Только тогда вы сможете восстановить хотя бы какие-то бизнес-связи с Россией", – сказал министр.

Он также обратился к "нескольким европейским правительствам, которые сейчас пытаются смягчить пакеты санкций, включая отключение России от SWIFT".

"Я не буду дипломатичным. Некоторые страны пытаются оставить лазейки, исключить ряд банков, чтобы иметь возможность левой рукой ввести какие-то меры, а правой рукой продолжать торговать с Россией. Прекратите делать это сейчас, прекратите торговать кровью украинских мужчин, женщин и детей. Это не метафора, а реальность того, что вы делаете. История будет судить вас, и ваши имена навсегда останутся в книгах по истории как имена предателей человечности, которые не смогли противостоять агрессору в Европе в ключевой момент. Есть примеры таких имен в XX веке, я уверен, что вы не хотите добавлять свои имена после запятой", – заявил глава МИД.

Страны ЕС, США, Великобритания и Канада 26 февраля объявили о намерении отключить от SWIFT некоторые российские банки и ввести санкции против Центробанка РФ.