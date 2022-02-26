США ввели несколько пакетов санкций после вторжения России в Украину Фото: EPA

Собеседник заявил, что этот вопрос рассматривается с конца января. Однако "окончательное решение не принято, и неясно, как продвигаются дискуссии".

Санкции против России, а также лично против президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова ввели США, Великобритания, Канада и Евросоюз. Кроме того, в ближайшие дни РФ должны отключить от международной платежной системы SWIFT.