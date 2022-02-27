Поддержка украинцами действий Зеленского поднялась на рекордный уровень в условиях вторжения России – опрос

Полностью действия главы государства поддерживают 59% респондентов, еще 32% – "скорее поддерживают".

Вариант "скорее не поддерживаю" выбрали 2% опрошенных, "совсем не поддерживаю" – 4%.

Еще 3% участвовавших в опросе затруднились с ответом.

Инфографика: ratinggroup.ua

"Рейтинг" сравнил уровень доверия украинцев к Зеленскому с начала его президентства, сейчас он является самым рекордным.

Инфографика: ratinggroup.ua

Исследование общественного мнение проводилось 26-27 февраля на всей территории Украины, кроме оккупированной. Опрошено 2000 человек в возрасте старше 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре 21 апреля за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.