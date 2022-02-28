За время войны в Украине погибло около 1500 оккупантов, 3000 получили ранения – Арестович

Он уточнил, что это данные на 18.00 27 февраля.

"Потери противника в личном составе составили около 4500 человек убитыми и ранеными, я подчеркиваю. Это около 1500 убитых и 3000 раненых, по нашим предварительным оценкам", – рассказал Арестович.

Вооруженные силы Украины уничтожили 27 самолетов, 26 вертолетов, около 150 танков, более 700 боевых бронированных машин, около 50 пушек, один самоходный зенитный ракетный комплекс "Бук", четыре реактивные системы залпового огня "Град" и другую технику, сообщил советник главы Офиса президента.

"Мы продолжаем работать. Сейчас наносим удары. И думаю, что утром нас ждет еще ряд хороших новостей", – сказал Арестович.

Министерство обороны Украины ежедневно отчитывается о потерях противника. В министерстве обороны РФ признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.

Украина еще 26 февраля обратилась к Красному Кресту с просьбой помочь вывезти тела российских оккупантов.

"Это тысячи тел оккупантов. Это гуманитарная необходимость. И мы просим сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украины и поехали в РФ, – сказала вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. – Мы еще раз обращаемся к россиянам. Сделайте так, чтобы тел ваших сыновей, мужей было меньше. Иначе их будут тысячи".

Министерство внутренних дел Украины создало сайт "Ищи своих" (200rf.com), где можно найти информацию о пленных и убитых российских военнослужащих в Украине. Но почти сразу этот сайт внесли в реестр запрещенных и заблокировали в РФ.