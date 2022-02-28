Генштаб ВСУ: За сутки украинская авиация нанесла удары по шести колоннам военной техники россиян

За четыре дня с начала вторжения уничтожено около 150 российских танков и более 700 боевых бронированных машин Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

"Сегодня выдались трудные сутки для Сил обороны Украины. Оккупанты продолжают обстрелы практически по всем направлениям", – отметили в Генштабе.

Сообщается, что штурмовики Су-25 в составе пар и звеньев атаковали и уничтожали колонны вражеской техники в Херсонской и Черниговской областях. Работу штурмовиков по наземным целям продолжила бомбардировочная авиация. Су-24М уничтожали колонны вражеской техники в Киевской, Житомирской, Черниговской областях и Запорожье.

Также подразделениями зенитных ракетных войск сбиты вражеские вертолет Ка-52 и беспилотник "Орлан-10", а экипаж беспилотного авиационного комплекса Bayraktar TB2 нанес авиационной бомбой удар по колонне ЗРК "Бук-М1".

Всего за дни полномасштабной войны в Украине потери россиян составили около 4500 человек, говорится в сводке Генштаба на 18.00. Уничтожено и повреждено, по предварительным данным, 27 самолетов, 26 вертолетов, танков – около 150, боевых бронированных машин – больше 700, орудий – около 50, один ЗРК "Бук", четыре "Града", 60 цистерн, два беспилотника и два корабля/катера.

"Сотни единиц выведенных из строя бронированных машин и танков по всей территории Украины брошены вдоль дорог", – отмечается в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что РФ продолжает накопление авиационной техники и активизацию спецназовцев на территории Беларуси. На аэродроме Мачулищи сосредоточено более 50 самолетов, 10 вертолетов и два самолета Ан-124. С аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины. Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений.