Генштаб ВСУ: За сутки украинская авиация нанесла удары по шести колоннам военной техники россиян

"Сегодня выдались трудные сутки для Сил обороны Украины. Оккупанты продолжают обстрелы практически по всем направлениям", – отметили в Генштабе.
Сообщается, что штурмовики Су-25 в составе пар и звеньев атаковали и уничтожали колонны вражеской техники в Херсонской и Черниговской областях. Работу штурмовиков по наземным целям продолжила бомбардировочная авиация. Су-24М уничтожали колонны вражеской техники в Киевской, Житомирской, Черниговской областях и Запорожье.
Также подразделениями зенитных ракетных войск сбиты вражеские вертолет Ка-52 и беспилотник "Орлан-10", а экипаж беспилотного авиационного комплекса Bayraktar TB2 нанес авиационной бомбой удар по колонне ЗРК "Бук-М1".
Всего за дни полномасштабной войны в Украине потери россиян составили около 4500 человек, говорится в сводке Генштаба на 18.00. Уничтожено и повреждено, по предварительным данным, 27 самолетов, 26 вертолетов, танков – около 150, боевых бронированных машин – больше 700, орудий – около 50, один ЗРК "Бук", четыре "Града", 60 цистерн, два беспилотника и два корабля/катера.
"Сотни единиц выведенных из строя бронированных машин и танков по всей территории Украины брошены вдоль дорог", – отмечается в сообщении.
В Генштабе подчеркнули, что РФ продолжает накопление авиационной техники и активизацию спецназовцев на территории Беларуси. На аэродроме Мачулищи сосредоточено более 50 самолетов, 10 вертолетов и два самолета Ан-124. С аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины. Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил в стране военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы, применяя в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
По последним данным Министерства здравоохранения Украины, в результате вражеских обстрелов погибло более 350 украинцев, в том числе 14 детей, 1,7 тыс. получили ранения.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, а также Евросоюз, наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада включили в санкционный список самого Путина.
27 февраля украинские власти согласились на переговоры с российской стороной.