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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: За сутки украинская авиация нанесла удары по шести колоннам военной техники россиян

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За четыре дня с начала вторжения уничтожено около 150 российских танков и более 700 боевых бронированных машин
За четыре дня с начала вторжения уничтожено около 150 российских танков и более 700 боевых бронированных машин
Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

За сутки украинская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по шести колоннам российской военной техники, системами ПВО сбиты вертолет и беспилотник, с помощью Bayraktar уничтожен ЗРК "Бук-М1". Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 21.00 27 февраля, опубликованной в Facebook.

"Сегодня выдались трудные сутки для Сил обороны Украины. Оккупанты продолжают обстрелы практически по всем направлениям", – отметили в Генштабе.

Сообщается, что штурмовики Су-25 в составе пар и звеньев атаковали и уничтожали колонны вражеской техники в Херсонской и Черниговской областях. Работу штурмовиков по наземным целям продолжила бомбардировочная авиация. Су-24М уничтожали колонны вражеской техники в Киевской, Житомирской, Черниговской областях и Запорожье.

Также подразделениями зенитных ракетных войск сбиты вражеские вертолет Ка-52 и беспилотник "Орлан-10", а экипаж беспилотного авиационного комплекса Bayraktar TB2 нанес авиационной бомбой удар по колонне ЗРК "Бук-М1".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/260966142883138

Всего за дни полномасштабной войны в Украине потери россиян составили около 4500 человек, говорится в сводке Генштаба на 18.00. Уничтожено и повреждено, по предварительным данным, 27 самолетов, 26 вертолетов, танков – около 150, боевых бронированных машин – больше 700, орудий – около 50, один ЗРК "Бук", четыре "Града", 60 цистерн, два беспилотника и два корабля/катера.

"Сотни единиц выведенных из строя бронированных машин и танков по всей территории Украины брошены вдоль дорог", – отмечается в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что РФ продолжает накопление авиационной техники и активизацию спецназовцев на территории Беларуси. На аэродроме Мачулищи сосредоточено более 50 самолетов, 10 вертолетов и два самолета Ан-124. С аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины. Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/260936159552803

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил в стране военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию.

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы, применяя в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

По последним данным Министерства здравоохранения Украины, в результате вражеских обстрелов погибло более 350 украинцев, в том числе 14 детей, 1,7 тыс. получили ранения.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, а также Евросоюз, наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада включили в санкционный список самого Путина.

27 февраля украинские власти согласились на переговоры с российской стороной.

Теги: Россия, Беларусь, Генштаб ВСУ, авиация, военная техника, ПВО, Бук, ВСУ, авиаудар, война России против Украины
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