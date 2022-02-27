Две трети украинцев считают, что Украина сможет отбить вторжение России – опрос

"Абсолютно уверены" в способности Украины отбиться 47% респондентов, еще 23% – "скорее уверены".

Вариант "скорее не уверен" выбрали 3% опрошенных, "совсем не уверен" – 13%.

Еще 15% участвовавших в опросе затруднились с ответом.

Исследование показало, что до начала массового вторжения российских войск, но уже в 2022 году, уверенных в победе Украины было меньше.

Инфографика: ratinggroup.ua

Исследование общественного мнения проводилось 26-27 февраля на всей территории Украины, кроме оккупированной ее части. Опрошено 2 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше. Погрешность выборки не превышает 2,2%.