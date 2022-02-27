Бульвар Шоубиз
 
28 февраля, 2022
 
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Танкович: Простые украинские мужики простыми коктейлями Молотова уничтожают профессиональную сраную российскую армию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дмитрий Танкович: То, что происходит сейчас, это начала конца. Конца империи, которая именовала себя Россией
Дмитрий Танкович: То, что происходит сейчас, – это начала конца. Конца империи, которая именовала себя Россией
Фото: tankovichd / Instagram

Украинский ведущий Дмитрий Танкович 27 февраля на своей странице в Instagram разместил видеообращение, которое он записал "для всех белорусов".

"Меня зовут Дмитрий Танкович, и я хочу обратиться ко всем белорусам. Я уже попытался это сделать, но в ответ я услышал, что неправильно понимаю ситуацию, что мы, белорусы, ничего сделать не можем. Я хочу, чтобы вы поняли, что то, что происходит сейчас, – это начала конца. Конца империи, которая именовала себя Россией. И если сейчас белорусы подключатся и придут убивать украинских женщин, детей, солдат, то все закончится тем, что к этой русской империи присоединится и Беларусь. И поверьте мне – никто никогда не простит, если сюда, в Украину, придут белорусские солдаты", – сказал он в кадре.

"И самое главное – хочу, чтобы меня услышали матери, жены, сестры, родители пацанов, которых могут отправить сюда. Поверьте мне, если уже сейчас простые мужики простыми коктейлями Молотова уничтожают профессиональную сраную российскую армию, то поверьте мне – с белорусской они сделают все еще намного хуже. Не делайте так, чтобы белорусские ребята умерли здесь ни за что", – подчеркнул Танков в видео.

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины".

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном.

По состоянию на утро 27 февраля российские военные потеряли: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК "Бук" – один, "Грады" – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО, личный состав – ориентировочно 4300.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от SWIFT, готовятся также санкции против Центробанка РФ.

Теги: Украина, Беларусь, армия, война, танки, вторжение, Дмитрий Танкович, ведущий
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