Танкович: Простые украинские мужики простыми коктейлями Молотова уничтожают профессиональную сраную российскую армию

Дмитрий Танкович: То, что происходит сейчас, – это начала конца. Конца империи, которая именовала себя Россией Фото: tankovichd / Instagram

"Меня зовут Дмитрий Танкович, и я хочу обратиться ко всем белорусам. Я уже попытался это сделать, но в ответ я услышал, что неправильно понимаю ситуацию, что мы, белорусы, ничего сделать не можем. Я хочу, чтобы вы поняли, что то, что происходит сейчас, – это начала конца. Конца империи, которая именовала себя Россией. И если сейчас белорусы подключатся и придут убивать украинских женщин, детей, солдат, то все закончится тем, что к этой русской империи присоединится и Беларусь. И поверьте мне – никто никогда не простит, если сюда, в Украину, придут белорусские солдаты", – сказал он в кадре.

"И самое главное – хочу, чтобы меня услышали матери, жены, сестры, родители пацанов, которых могут отправить сюда. Поверьте мне, если уже сейчас простые мужики простыми коктейлями Молотова уничтожают профессиональную сраную российскую армию, то поверьте мне – с белорусской они сделают все еще намного хуже. Не делайте так, чтобы белорусские ребята умерли здесь ни за что", – подчеркнул Танков в видео.