"Да, это выходные. Но в Украине это что угодно, только не выходные". Британский миллиардер Брэнсон посвятил украинцам эмоциональный пост

"Да, это выходные. Но в Украине это что угодно, только не выходные. Подумайте на минуту о детях, мамах и папах, юношах и девушках, храбро пытающихся защитить свою страну, о раненых и умирающих. Пусть все наши мысли будут с ними все эти дни", – призвал Брэнсон в публикации.
Yes, it’s the weekend. But in Ukraine it’s anything but a weekend. Think for a minute of the children, the mums and dads, the young men and women bravely trying to defend their country, the wounded and the dying. Let all our thoughts be with them all this weekend.— Richard Branson (@richardbranson) February 26, 2022
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины".
Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном.
По состоянию на утро 27 февраля российские военные потеряли: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК "Бук" – один, "Грады" – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО, личный состав – ориентировочно 4300.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от SWIFT, готовятся также санкции против Центробанка РФ.