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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине создали сайт с информацией о пленных и убитых в Украине российских военных. В РФ его заблокировали

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Подбитая в Харькове техника российских оккупантов
Подбитая в Харькове техника российских оккупантов
Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

Министерство внутренних дел Украины создало сайт "Ищи своих" (адрес: 200rf.com), где можно найти информацию о пленных и убитых российских военнослужащих в Украине.

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив сообщил в видеообращении, что только за первых три дня украинская армия убила около 3000 российских военнослужащих, еще около 200 взяли в плен.

"По каждому из этих людей у нас есть документы, фотографии и видеоматериалы – допросы и другое. Знаю, что многие русские переживают, где их дети, сыновья, мужья, что с ними происходит. Мы решили выложить все это в открытый доступ, чтобы каждый из вас мог поискать своего близкого человека, которого [президент РФ Владимир] Путин отравил на войну в Украину. К сожалению, не на всех фотографиях есть возможность опознать человека. Это ужасы войны, которую устроил ваш президент. Но мы все равно их выкладываем, возможно, вы по косвенным признакам увидите кого-то из своих близких", – сказал Андрусив. 

Он призвал россиян делать все, чтобы не было войны в Украине и их родственники не погибали. 

На сайте опубликованы фотографии документов – паспортов, ксерокопий паспортов и военных билетов – погибших или попавших в плен российских военных. Среди них: 

  • Александр Леонидович Орехов, 01.10.1978;
  • Виктор Николаевич Иванченко, 08.10.1977;
  • Андрей Александрович Серов, 29.08.1977;
  • Вячеслав Александрович Пупынин, 15.09.1975;
  • Сергей Вячеславович Задорожный, 09.06.1978;
  • Владимир Андреевич Руденко, 09.09.1980;
  • Юрий Сергеевич Зырянов, 02.05.1984;
  • Сергей Александрович Тюриков, 28.02.1979;
  • Дмитрий Юрьевич Опойков, 19.04.1996;
  • Леонид Петрович Щеткин, 17.09.1987;
  • Евгений Владимирович Ковешников, 21.05.1978;
  • Александр Владимирович Довгий, 18.10.1982.

Также на сайте опубликованы допросы пленных военнослужащих, среди них:

  • Евгений Витальевич Плотников, 08.11.1994;
  • Рафик Рушанович Рахманкулов, 4.09.2002;
  • Роман Александрович Гаврилычев, 04.08.2000;
  • Денис Валерьевич Воробьев.
ВИДЕО
Видео: Ищи своих / YouTube
ВИДЕО
Видео: Ищи своих / YouTube

Родственники Рахманкулова уже нашлись. Его мать Наталья Дейнека дала интервью "Русской службе BBC". Она рассказала, что сын пошел в армию, потому что "видел в ней какие-то перспективы – что военным дается жилье, что там можно получать нормальную зарплату". "Сейчас же такое время в стране, что нет работы. Практически единственный нормальный вариант  мотаться по вахтам. Не видя семью, не бывая дома. А в последнее время военных очень хорошо поддерживают", – рассказала Дейнека. 

Она сказала, что не знает, "в какие двери биться, чтобы вернуть ребенка". Пока что Дейнеке удалось связаться только с Комитетом солдатских матерей, дозвониться в приемную президента она не смогла. 

По данным Министерства обороны Украины на 27 февраля, общие потери российских оккупантов в Украине – около 4,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.

Украина еще 26 февраля обратилась к Красному Кресту с просьбой помочь вывезти тела российских оккупантов.

"Это тысячи тел оккупантов. Это гуманитарная необходимость. И мы просим сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украины и поехали в РФ, – сказала вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. – Мы еще раз обращаемся к россиянам. Сделайте так, чтобы тел ваших сыновей, мужей было меньше. Иначе их будут тысячи. Победа будет за нами. Слава Украине!"

Российские власти запрещают СМИ публиковать информацию из украинских источников и называть войну, развязанную Россией в Украине, войной. Роскомнадзор накануне потребовал от некоторых российских СМИ удалить информацию о войне с Украиной и пригрозил блокировкой, сообщила "Медуза"

27 февраля стало известно, что в России заблокирован сайт "Ищи своих". На основании решения Генпрокуратуры РФ его внесли в реестр запрещенных, сообщил Telegram-канал "Сетевые свободы". 

Минобороны Украины запустило горячую линию для родных российских военных "Вернись живым из Украины". Близким россиян, которые могут участвовать в войне в Украине, посоветовали звонить на такие номера: +38 089 420 18 60, +38 089 420 18 61, +38 089 420 18 62. По данным МВД Украины, только за первых 15 часов работы этой линии из РФ поступило около 700 звонков

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По последним данным Министерства здравоохранения Украины, с 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей1,1 тыс. получили ранения. 

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от SWIFT, готовятся также санкции против Центробанка РФ.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Владимир Путин, МВД, агрессия, нападение, российская агрессия, война России против Украины, военнослужащий, Виктор Андрусив
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