В Украине создали сайт с информацией о пленных и убитых в Украине российских военных. В РФ его заблокировали

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив сообщил в видеообращении, что только за первых три дня украинская армия убила около 3000 российских военнослужащих, еще около 200 взяли в плен.
"По каждому из этих людей у нас есть документы, фотографии и видеоматериалы – допросы и другое. Знаю, что многие русские переживают, где их дети, сыновья, мужья, что с ними происходит. Мы решили выложить все это в открытый доступ, чтобы каждый из вас мог поискать своего близкого человека, которого [президент РФ Владимир] Путин отравил на войну в Украину. К сожалению, не на всех фотографиях есть возможность опознать человека. Это ужасы войны, которую устроил ваш президент. Но мы все равно их выкладываем, возможно, вы по косвенным признакам увидите кого-то из своих близких", – сказал Андрусив.
Он призвал россиян делать все, чтобы не было войны в Украине и их родственники не погибали.
На сайте опубликованы фотографии документов – паспортов, ксерокопий паспортов и военных билетов – погибших или попавших в плен российских военных. Среди них:
Также на сайте опубликованы допросы пленных военнослужащих, среди них:
Родственники Рахманкулова уже нашлись. Его мать Наталья Дейнека дала интервью "Русской службе BBC". Она рассказала, что сын пошел в армию, потому что "видел в ней какие-то перспективы – что военным дается жилье, что там можно получать нормальную зарплату". "Сейчас же такое время в стране, что нет работы. Практически единственный нормальный вариант – мотаться по вахтам. Не видя семью, не бывая дома. А в последнее время военных очень хорошо поддерживают", – рассказала Дейнека.
Она сказала, что не знает, "в какие двери биться, чтобы вернуть ребенка". Пока что Дейнеке удалось связаться только с Комитетом солдатских матерей, дозвониться в приемную президента она не смогла.
По данным Министерства обороны Украины на 27 февраля, общие потери российских оккупантов в Украине – около 4,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.
Украина еще 26 февраля обратилась к Красному Кресту с просьбой помочь вывезти тела российских оккупантов.
"Это тысячи тел оккупантов. Это гуманитарная необходимость. И мы просим сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украины и поехали в РФ, – сказала вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. – Мы еще раз обращаемся к россиянам. Сделайте так, чтобы тел ваших сыновей, мужей было меньше. Иначе их будут тысячи. Победа будет за нами. Слава Украине!"
Российские власти запрещают СМИ публиковать информацию из украинских источников и называть войну, развязанную Россией в Украине, войной. Роскомнадзор накануне потребовал от некоторых российских СМИ удалить информацию о войне с Украиной и пригрозил блокировкой, сообщила "Медуза".
27 февраля стало известно, что в России заблокирован сайт "Ищи своих". На основании решения Генпрокуратуры РФ его внесли в реестр запрещенных, сообщил Telegram-канал "Сетевые свободы".
Минобороны Украины запустило горячую линию для родных российских военных "Вернись живым из Украины". Близким россиян, которые могут участвовать в войне в Украине, посоветовали звонить на такие номера: +38 089 420 18 60, +38 089 420 18 61, +38 089 420 18 62. По данным МВД Украины, только за первых 15 часов работы этой линии из РФ поступило около 700 звонков.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По последним данным Министерства здравоохранения Украины, с 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от SWIFT, готовятся также санкции против Центробанка РФ.