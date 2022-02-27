В Украине создали сайт с информацией о пленных и убитых в Украине российских военных. В РФ его заблокировали

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив сообщил в видеообращении, что только за первых три дня украинская армия убила около 3000 российских военнослужащих, еще около 200 взяли в плен.

"По каждому из этих людей у нас есть документы, фотографии и видеоматериалы – допросы и другое. Знаю, что многие русские переживают, где их дети, сыновья, мужья, что с ними происходит. Мы решили выложить все это в открытый доступ, чтобы каждый из вас мог поискать своего близкого человека, которого [президент РФ Владимир] Путин отравил на войну в Украину. К сожалению, не на всех фотографиях есть возможность опознать человека. Это ужасы войны, которую устроил ваш президент. Но мы все равно их выкладываем, возможно, вы по косвенным признакам увидите кого-то из своих близких", – сказал Андрусив.

Он призвал россиян делать все, чтобы не было войны в Украине и их родственники не погибали.

На сайте опубликованы фотографии документов – паспортов, ксерокопий паспортов и военных билетов – погибших или попавших в плен российских военных. Среди них:

Александр Леонидович Орехов, 01.10.1978;

Виктор Николаевич Иванченко, 08.10.1977;

Андрей Александрович Серов, 29.08.1977;

Вячеслав Александрович Пупынин, 15.09.1975;

Сергей Вячеславович Задорожный, 09.06.1978;

Владимир Андреевич Руденко, 09.09.1980;

Юрий Сергеевич Зырянов, 02.05.1984;

Сергей Александрович Тюриков, 28.02.1979;

Дмитрий Юрьевич Опойков, 19.04.1996;

Леонид Петрович Щеткин, 17.09.1987;

Евгений Владимирович Ковешников, 21.05.1978;

Александр Владимирович Довгий, 18.10.1982.

Также на сайте опубликованы допросы пленных военнослужащих, среди них:

Евгений Витальевич Плотников, 08.11.1994;

Рафик Рушанович Рахманкуло в , 4.09.2002;

Роман Александрович Гаврилычев , 04.08.2000;

Денис Валерьевич Воробьев .

ВИДЕО

Видео: Ищи своих / YouTube

ВИДЕО

Видео: Ищи своих / YouTube

Родственники Рахманкулова уже нашлись. Его мать Наталья Дейнека дала интервью "Русской службе BBC". Она рассказала, что сын пошел в армию, потому что "видел в ней какие-то перспективы – что военным дается жилье, что там можно получать нормальную зарплату". "Сейчас же такое время в стране, что нет работы. Практически единственный нормальный вариант – мотаться по вахтам. Не видя семью, не бывая дома. А в последнее время военных очень хорошо поддерживают", – рассказала Дейнека.

Она сказала, что не знает, "в какие двери биться, чтобы вернуть ребенка". Пока что Дейнеке удалось связаться только с Комитетом солдатских матерей, дозвониться в приемную президента она не смогла.

По данным Министерства обороны Украины на 27 февраля, общие потери российских оккупантов в Украине – около 4,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.

Украина еще 26 февраля обратилась к Красному Кресту с просьбой помочь вывезти тела российских оккупантов.

"Это тысячи тел оккупантов. Это гуманитарная необходимость. И мы просим сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украины и поехали в РФ, – сказала вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. – Мы еще раз обращаемся к россиянам. Сделайте так, чтобы тел ваших сыновей, мужей было меньше. Иначе их будут тысячи. Победа будет за нами. Слава Украине!"

Российские власти запрещают СМИ публиковать информацию из украинских источников и называть войну, развязанную Россией в Украине, войной. Роскомнадзор накануне потребовал от некоторых российских СМИ удалить информацию о войне с Украиной и пригрозил блокировкой, сообщила "Медуза".

27 февраля стало известно, что в России заблокирован сайт "Ищи своих". На основании решения Генпрокуратуры РФ его внесли в реестр запрещенных, сообщил Telegram-канал "Сетевые свободы".

Минобороны Украины запустило горячую линию для родных российских военных "Вернись живым из Украины". Близким россиян, которые могут участвовать в войне в Украине, посоветовали звонить на такие номера: +38 089 420 18 60, +38 089 420 18 61, +38 089 420 18 62. По данным МВД Украины, только за первых 15 часов работы этой линии из РФ поступило около 700 звонков.