"Как все поразлеталось хорошо". Залужный опубликовал видео уничтожения российского "Бука" беспилотником Bayraktar

"Наши операторы ювелирно кроют колонны вражеских войск. Уничтожен российский "Бук" в районе Малина Житомирской области. Бойтесь, враги! Не будет вам спокойствия на нашей земле!" – отметил Залужный.

На опубликованном видео после попадания в колонну российской техники слышны одобрительные возгласы и аплодисменты. Один из операторов говорит: "Как все поразлеталось хорошо!"