Российским солдатам предлагают амнистию и 5 млн рублей, если они сдадутся ВСУ

По информации украинских властей, потери России за четыре дня войны превышают 4 тыс. человек Фото: ЕРА

"Министерство обороны Украины и мировое ІТ-сообщество предлагают русским военным сдаться, получить амнистию и заработать. Айтишники со всего мира собрали миллионы долларов и будут продолжать сбор, чтобы выплатить российским военным 5 млн руб. Как только солдаты с военной техникой сдаются, они получают деньги. Амнистия – после суда. Но главное, что они могут прямо сейчас сдаться и прямо сейчас получить деньги", – написала она.

27 февраля российские банки, как пишет Forbes Russia, продавали доллар по курсу 150 руб. за $1. Айтишники предлагают выплату в криптовалюте, на счет или наличными.

Ефросинина, ссылаясь на информацию Министерства обороны, сказала, что у многих российских военнослужащих нет связи с родными, но "иногда они ее находят" и звонят матерям.

Ведущая высказала ожидание, что матери уговорят их сдаться.

"Пускай их мамы уговорят сдаваться, оставаться живыми, строить жизнь, создавать семьи и прекращать творить геноцид по приказу человека, который не ведает, что творит. Ему уже конец, а вам, мальчишки, еще жить и жить. Сдавайтесь, получайте амнистию, получайте деньги. Украина вас отпустит. С миром и с деньгами. Остановите войну", – сказала Ефросинина.

Она разместила алгоритм действий для российских солдат, которые согласны сдаться. Согласно ему, военнослужащий ВС РФ (лично или в составе подразделения):

принимает решение прекратить участие в военных преступлениях, преступлениях против человечества, геноциде и других противоправных действиях, попадающих под юрисдикцию Международного суда в Гааге;

осознает необходимость обеспечить безопасное будущее для себя и своих близких, их благосостояние;

сдается в плен вместе с ВВТ или ее уничтожает. При выходе использует белый флаг, поднятые вверх руки и другие сигналы, позволяющие однозначно идентифицировать свои намерения (ствол/башня развернуты в противоположную сторону и/или подняты вверх, ракеты с пусковых установок сняты и т.п.);

реализует свое право на достойное будущее, предоставляемое и обеспечиваемое украинской стороной.

"Украинская сторона обеспечивает правовую защиту со стороны государства и выполняет все действия, указанные выше по реализации указанной инициативы", – добавила Ефросинина.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Она разместила номер кол-центра (+380914810446) и ссылку на сайт фонда stopwar. Там указано, что до запуска инициативы айтишники собрали более 1,25 млрд руб. В распоряжении издания "ГОРДОН" также есть информационный ролик об инициативе и с инструкцией для российских военнослужащих, желающих сдаться и получить за это деньги.