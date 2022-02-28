Мэр Купянска заявил, что договорился о передаче города оккупантам. Прокуратура открыла производство о госизмене

Купянск находится в 120 км от Харькова, его население – около 28 тыс. человек.

Чиновник сказал, что в 7.30 27 февраля он получил звонок от командира батальона российских войск.

"Поступил звонок от командира батальона российских войск о предложении переговоров, иначе город будут штурмовать со всеми последствиями. Я принял решение участвовать в переговорах, дабы избежать человеческих жертв и разрушений в городе, всей инфраструктуры, которую мы в жизни не восстановим", – заявил Мацегора.

Он утверждает, что с ним на переговорах была "начальник полиции Наталья Шевченко" (на сайте Купянской полиции указано, что она является заместителем начальника райотдела полиции). При этом утром в полиции опровергали, что мэр Купянска вместе с полицией ведут переговоры с оккупантами. "Эта информация не соответствует действительности. Не зафиксировано ни одного факта предательства присяги сотрудниками полиции", – отмечалось в заявлении полиции Харьковской области.

По словам Мацегоры, "четыре дня назад город оставили все – СБУ, прокуратура, военкомат, отряд теробороны" и остались только мэрия и полиция.

После заявления Мацегоры Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследованием будет заниматься СБУ, сообщил в Telegram глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"В то время как наши бойцы Вооруженных сил Украины героически отстаивают границы, председатель Купянской общины Харьковской области пошел на переговоры с врагом. Последствия таких действий могли быть непоправимыми, – написал Синегубов. – Наша принципиальная позиция: украинские дети пойдут только в украинские школы! Мы не отдадим российскому врагу ни одной общины Харьковской области".

После того как заявление Мацегоры появилось в сети, украинский поэт Сергей Жадан выложил в Facebook номер телефона купянского чиновника.

"Друзья, а вот вам на ночь телефон мэра города Купянска Мацегоры Геннадия Николаевича. Еще успеете пожелать ему спокойной ночи. 095 425 66 80", – написал Жадан.

Мацегора родился в 1978 году. Мэром Купянска он стал в ноябре 2020 года. На сайте ЦИК указано, что он является выдвиженцем "Оппозиционной платформы – За жизнь".