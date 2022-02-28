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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Купянска заявил, что договорился о передаче города оккупантам. Прокуратура открыла производство о госизмене

Мацегора является выдвиженцем партии "Оппозиционная платформа За жизнь"
Мацегора является выдвиженцем партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"
Скриншот: Куп'янська міська рада / Facebook

Город Купянск Харьковской области теперь находится под контролем российских войск. Об этом в своем видеообращении, опубликованном в Facebook 27 февраля, заявил мэр Купянска Геннадий Мацегора.

Купянск находится в 120 км от Харькова, его население – около 28 тыс. человек.

Чиновник сказал, что в 7.30 27 февраля он получил звонок от командира батальона российских войск.

"Поступил звонок от командира батальона российских войск о предложении переговоров, иначе город будут штурмовать со всеми последствиями. Я принял решение участвовать в переговорах, дабы избежать человеческих жертв и разрушений в городе, всей инфраструктуры, которую мы в жизни не восстановим", – заявил Мацегора.

Он утверждает, что с ним на переговорах была "начальник полиции Наталья Шевченко" (на сайте Купянской полиции указано, что она является заместителем начальника райотдела полиции). При этом утром в полиции опровергали, что мэр Купянска вместе с полицией ведут переговоры с оккупантами. "Эта информация не соответствует действительности. Не зафиксировано ни одного факта предательства присяги сотрудниками полиции", – отмечалось в заявлении полиции Харьковской области.

По словам Мацегоры, "четыре дня назад город оставили все – СБУ, прокуратура, военкомат, отряд теробороны" и остались только мэрия и полиция.

https://www.facebook.com/kuprada/videos/749124242736113/

После заявления Мацегоры Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследованием будет заниматься СБУ, сообщил в Telegram глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"В то время как наши бойцы Вооруженных сил Украины героически отстаивают границы, председатель Купянской общины Харьковской области пошел на переговоры с врагом. Последствия таких действий могли быть непоправимыми, – написал Синегубов. – Наша принципиальная позиция: украинские дети пойдут только в украинские школы! Мы не отдадим российскому врагу ни одной общины Харьковской области".

После того как заявление Мацегоры появилось в сети, украинский поэт Сергей Жадан выложил в Facebook номер телефона купянского чиновника.

"Друзья, а вот вам на ночь телефон мэра города Купянска Мацегоры Геннадия Николаевича. Еще успеете пожелать ему спокойной ночи. 095 425 66 80", – написал Жадан.

https://www.facebook.com/serhiy.zhadan/posts/527056635443358

Мацегора родился в 1978 году. Мэром Купянска он стал в ноябре 2020 года. На сайте ЦИК указано, что он является выдвиженцем "Оппозиционной платформы  За жизнь".

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным Министерства обороны Украины на 27 февраля, общие потери российских оккупантов в Украине – около 4,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.

За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 14 детей, ранения получили 1684 человека.

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от SWIFT, готовятся также санкции против Центробанка РФ.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Харьковская область, агрессия, Купянск, российская агрессия, война России против Украины, Оппозиционная платформа – За жизнь, Олег Синегубов, Геннадий Мацегора
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