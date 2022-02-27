Полиция Харьковской области опровергла информацию о том, что мэр Купянска вместе с полицией ведет переговоры с оккупантами

"Опровержение фейковой информации! В соцсетях появились сообщения о том, что мэр Купянска вместе с полицией ведут переговоры с оккупантами. Эта информация не соответствует действительности. Полиция Харьковской области, руководство, спецподразделения, территориальные подразделения, патрульная полиция работают 24/7, не зафиксировано ни одного факта предательства присяги сотрудниками полиции. Наши полицейские принимают участие в освобождении города от российских захватчиков. Еще раз обращаемся к солдатам РФ: сложите оружие, сдайтесь. Только в этом случае мы гарантируем вам жизнь", – сказано в сообщении.

О том, что полицейские в Купянске якобы сопровождают мэра города и российских оккупантов, сообщили сегодня на странице в Facebook "Куп'янська міська рада".

На сайте Купянского горсовета 26 февраля было опубликовано заявление за подписью городского головы Геннадия Мацегоры. В тексте содержится призыв сохранять спокойствие и помогать друг другу. В обращении, опубликованном от имени мэра, акцентируется внимание на том, что в городе есть свет, вода и интернет. О российском вторжении в тексте речи не идет. Обращение написано на украинском языке.

"Согласитесь со мной: у нас сейчас не все так плохо", – сказано среди прочего в тексте на сайте горсовета Купянска.