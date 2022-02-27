В Харькове задержали антимайдановца по прозвищу Топаз, он возглавлял группу диверсантов – СМИ

"Топаза снова поймали на осуществлении диверсионной деятельности", – сказано в сообщении.

Канал опубликовал фото вероятно, избитого антимайдановца, а также его паспорт гражданина Украины.

ТСН пишет, что Кромской возглавлял диверсионно-разведывательную группу.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу же после начала нового вторжения объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным Генштаба ВСУ, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.

26 февраля были уничтожены еще семь самолетов, 11 вертолетов противника, а также другая его техника и эшелон из 56 цистерн с дизельным топливом.

В результате агрессии РФ погибли 198 украинцев, из них трое детей, ранены 1115 человек (33 ребенка), рассказал 26 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко.

В Офисе президента утверждают, что ситуация контролируемая по всей стране.