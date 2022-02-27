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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове задержали антимайдановца по прозвищу Топаз, он возглавлял группу диверсантов – СМИ

Кромского неоднократно задерживали
Кромского неоднократно задерживали
Фото: Игнат Кромской (Ignat Vladimirovich Kromskoi) / Facebook

В Харькове за диверсионную деятельность задержали бывшего участника Антимайдана Игната Кромского по прозвищу Топаз. Об этом 27 февраля проинформировал Telegram-канал "Труха Харьков + Украина".

"Топаза снова поймали на осуществлении диверсионной деятельности", – сказано в сообщении.

Канал опубликовал фото вероятно, избитого антимайдановца, а также его паспорт гражданина Украины.

ТСН пишет, что Кромской возглавлял диверсионно-разведывательную группу.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу же после начала нового вторжения объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

По данным Генштаба ВСУ, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен.

26 февраля были уничтожены еще семь самолетов, 11 вертолетов противника, а также другая его техника и эшелон из 56 цистерн с дизельным топливом.

В результате агрессии РФ погибли 198 украинцев, из них трое детей, ранены 1115 человек (33 ребенка), рассказал 26 февраля глава Минздрава Виктор Ляшко.

В Офисе президента утверждают, что ситуация контролируемая по всей стране.

Контекст:

Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве.

Первый раз Кромского задержали 28 марта 2014 года по подозрению в организации массовых беспорядков во время штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта. На следующий день после задержания Ленинский райсуд Харькова отпустил Топаза под круглосуточный домашний арест. Уже 7 апреля 2014 года он снял электронный браслет и сбежал. 25 апреля того же года его задержали в Донецкой области.

В сентябре 2014-го Кромского обменяли на задержанных на оккупированном Донбассе украинцев. 17 декабря 2014 года Топаза задержали в пункте пропуска "Гоптовка" при попытке пересечь границу Украины. С того времени он находился под стражей.

30 января 2018 года суд признал Кромского виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении автомобилем и приговорил его к восьми годам тюрьмы. 28 сентября 2018 года он вышел на свободу по "закону Савченко".

В конце июня 2021 года Кромского избили в Киеве. Telegram-канал "Киев Оперативный" отмечал, что нападение на антимайдановца совершила группа неизвестных, так как он игнорировал судебные заседания по делу о похищении человека. За день до этого, 29 июня, Кромской писал, что его задержала СБУ для доставки в суд.

21 сентября Дарницкий райсуд Киева освободил Кромского от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности дела.

Теги: Харьков, Топаз, диверсанты, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, задержание
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