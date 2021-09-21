Суд Киева освободил от уголовной ответственности антимайдановца Топаза. Его обвиняли в похищении человека

Кромскому инкриминировали соучастие в похищении Владислава Иваненко 21 января 2014 года. Титушки перепутали его с активистом Евромайдана, вывезли в лес, где пытали, требуя "признаний" об источниках финансирования акций протеста. Позже Иваненко отпустили.
Уголовное производство в отношении Кромского было открыто по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (соучастие в незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением похищенному физических страданий). Кромскому грозило до пяти лет лишения свободы.
Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве.
Первый раз Кромского задержали 28 марта 2014 года по подозрению в организации массовых беспорядков во время штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта. На следующий день после задержания Ленинский райсуд Харькова отпустил Топаза под круглосуточный домашний арест. Уже 7 апреля 2014 года он снял электронный браслет и сбежал. 25 апреля того же года его задержали в Донецкой области.
В сентябре 2014-го Кромского обменяли на задержанных на оккупированном Донбассе украинцев. 17 декабря 2014 года Топаза задержали в пункте пропуска "Гоптовка" при попытке пересечь границу Украины. С того времени он находился под стражей.
30 января 2018 года суд признал Кромского виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении автомобилем и приговорил его к восьми годам тюрьмы. 28 сентября 2018 года он вышел на свободу по "закону Савченко".
В конце июня 2021 года Кромского избили в Киеве. Telegram-канал "Киев Оперативный" отмечал, что нападение на антимайдановца совершила группа неизвестных, так как он игнорировал судебные заседания по делу о похищении человека. За день до этого, 29 июня, Кромской писал, что его задержала СБУ для доставки в суд.