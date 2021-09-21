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Евромайдан

Суд Киева освободил от уголовной ответственности антимайдановца Топаза. Его обвиняли в похищении человека

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Дарницкий райсуд Киева освободил Топаза от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности дела
Дарницкий райсуд Киева освободил Топаза от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности дела
Фото: Ignat Vladimirovich Kromskoi / Facebook

Дарницкий райсуд Киева 21 сентября освободил участника Антимайдана Игната Кромского по прозвищу Топаз от уголовной ответственности в деле о похищении человека в январе 2014 года – в связи с истечением срока давности дела. Об этом сообщил проект Watchers Media.

Кромскому инкриминировали соучастие в похищении Владислава Иваненко 21 января 2014 года. Титушки перепутали его с активистом Евромайдана, вывезли в лес, где пытали, требуя "признаний" об источниках финансирования акций протеста. Позже Иваненко отпустили.

Уголовное производство в отношении Кромского было открыто по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (соучастие в незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением похищенному физических страданий). Кромскому грозило до пяти лет лишения свободы.

Контекст:

Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве.

Первый раз Кромского задержали 28 марта 2014 года по подозрению в организации массовых беспорядков во время штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта. На следующий день после задержания Ленинский райсуд Харькова отпустил Топаза под круглосуточный домашний арест. Уже 7 апреля 2014 года он снял электронный браслет и сбежал. 25 апреля того же года его задержали в Донецкой области.

В сентябре 2014-го Кромского обменяли на задержанных на оккупированном Донбассе украинцев. 17 декабря 2014 года Топаза задержали в пункте пропуска "Гоптовка" при попытке пересечь границу Украины. С того времени он находился под стражей.

30 января 2018 года суд признал Кромского виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении автомобилем и приговорил его к восьми годам тюрьмы. 28 сентября 2018 года он вышел на свободу по "закону Савченко".

В конце июня 2021 года Кромского избили в Киеве. Telegram-канал "Киев Оперативный" отмечал, что нападение на антимайдановца совершила группа неизвестных, так как он игнорировал судебные заседания по делу о похищении человека. За день до этого, 29 июня, Кромской писал, что его задержала СБУ для доставки в суд.

Теги: Киев, Украина, Антимайдан, титушки, похищение, Топаз, уголовное производство, суд, заседание
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