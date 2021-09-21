Суд Киева освободил от уголовной ответственности антимайдановца Топаза. Его обвиняли в похищении человека

Кромскому инкриминировали соучастие в похищении Владислава Иваненко 21 января 2014 года. Титушки перепутали его с активистом Евромайдана, вывезли в лес, где пытали, требуя "признаний" об источниках финансирования акций протеста. Позже Иваненко отпустили.

Уголовное производство в отношении Кромского было открыто по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (соучастие в незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением похищенному физических страданий). Кромскому грозило до пяти лет лишения свободы.