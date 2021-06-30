Антимайдановца Топаза избили в Киеве

Telegram-канал отмечает, что нападение на антимайдановца совершили, так как Кромской игнорировал судебные заседания по делу о похищении человека.
За день до этого, 29 июня, Кромской писал, что его задержала СБУ для доставки в суд. При этом его якобы сняли с поезда, которым он сам ехал на заседание в столицу.
Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве.
Первый раз Кромского задержали 28 марта 2014 года по подозрению в организации массовых беспорядков во время штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта. На следующий день после задержания Ленинский райсуд Харькова отпустил Топаза под круглосуточный домашний арест. Уже 7 апреля 2014 года он снял электронный браслет и сбежал. 25 апреля того же года его задержали в Донецкой области.
В сентябре 2014-го Кромского обменяли на задержанных на оккупированном Донбассе украинцев. 17 декабря 2014 года Топаза задержали в пункте пропуска "Гоптовка" при попытке пересечь границу Украины. С того времени он находился под стражей.
30 января 2018 года суд признал Кромского виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении автомобилем и приговорил его к восьми годам тюрьмы. 28 сентября 2018 года он вышел на свободу по "закону Савченко".