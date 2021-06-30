Антимайдановца Топаза избили в Киеве

Telegram-канал отмечает, что нападение на антимайдановца совершили, так как Кромской игнорировал судебные заседания по делу о похищении человека.

За день до этого, 29 июня, Кромской писал, что его задержала СБУ для доставки в суд. При этом его якобы сняли с поезда, которым он сам ехал на заседание в столицу.