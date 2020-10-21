Антимайдановца "Топаза" задержали в метро Харькова

Антимайдановца Игната Кромского задержали, так как он находился в базе разыскиваемых Министерством внутренних дел, сообщил его адвокат Игорь Нагорный.

Полиция Харькова задержала 34-летнего мужчину, который находился в розыске, сообщили в пресс службе харьковской полиции. По данным "Укринформа" им оказался антимайдановец Игнат Кромской, известный как "Топаз".

Правоохранители Харькова сообщили, что на одной из станций метро в городе вечером 20 октября обнаружили мужчину, которого с 17 октября разыскивает Селидовское отделение полиции Донецкой области. Его подозревают в совершении ряда преступлений – разбое, завладении транспортным средством, присвоении огнестрельного оружия и похищении человека.

Полиция Харькова не указала имени и фамилии задержанного мужчины, но адвокат Игорь Нагорный в комментарии "Укринформу" подтвердил, что речь идет именно о его подзащитном Игнате Кромском.

"Уже на месте происшествия я уточнил, что полицейские нашли по базе МВД, что Игнат Кромской находится в розыске, хотя там никаких сведений о его задержании и избрании меры пресечения нет. Более того, статьи, указанные в базе МВД по Кромскому, как он утверждает, к нему не имеют никакого отношения", – рассказал Нагорный.

После проверки Кромского отпустили.

Первый раз Кромского задержали 28 марта 2014 года по подозрению в организации массовых беспорядков во время штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта. На следующий день после задержания Ленинский райсуд Харькова отпустил Топаза под круглосуточный домашний арест. Уже 7 апреля 2014 года он снял электронный браслет и сбежал. 25 апреля того же года его задержали в Донецкой области.

В сентябре 2014-го Кромского обменяли на задержанных на оккупированном Донбассе украинцев. 17 декабря 2014 года Топаза задержали в пункте пропуска "Гоптовка" при попытке пересечь границу Украины. С того времени он находился под стражей.

30 января 2018 года суд признал Кромского виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении автомобилем и приговорил его к восьми годам тюрьмы. 28 сентября 2018 года он вышел на свободу по "закону Савченко".