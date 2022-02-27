В Харькове единичные легкие боевые машины пытались продвинуться вперед, их блокировали и уничтожают

"Единичные легкие боевые машины противника пытались продвинуться вперед. Они блокированы, идет бой на их уничтожение, первые две уже обезврежены. Идет ликвидация вражеских военных групп. Бои продолжаются в центре города и на близлежащих территориях. Вооруженные силы Украины уничтожают врага! Жители Харькова, не выходите из укрытий, не передвигайтесь на транспорте!" – сообщил глава области.
Он подчеркнул, что ни один боец Вооруженных сил Украины не сложил оружие.
"Все украинские военные на своих боевых позициях, защищаем родную Харьковскую область и уничтожаем врага. Россия активно распространяет фейк о том, что в Харьковской области задержан 302-й зенитный полк. Это фейк! Россия пытается поколебать веру в наши силы. Но ничего не выйдет! Мы защищаем свою украинскую землю, своих детей, свое будущее! Мы не сдаемся, никогда!" – написал Синегубов в Telegram.
Утром 27 февраля стало известно, что российская техника прорвалась в город через жилмассив Алексеевка и бои идут в том числе и в центре Харькова. Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал несколько видео с горящей российской техникой.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По информации Зеленского, враг несет серьезные потери. По данным Офиса президента Украины и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были уничтожены 3,5 тыс. оккупантов, 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". 200 россиян взяты в плен. В течение 26 февраля оккупанты потеряли три Су-30СМ, 11 вертолетов, два Су-25, два Ил-76МД, колонну техники и эшелон с топливом, сообщила в своем Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В результате обстрелов российских войск в Украине к этому дню погибло 210 человек, в том числе шестеро детей. Ранения получили более 1,1 тыс. человек, из них более 100 детей.