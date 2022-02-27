В Харькове единичные легкие боевые машины пытались продвинуться вперед, их блокировали и уничтожают

"Единичные легкие боевые машины противника пытались продвинуться вперед. Они блокированы, идет бой на их уничтожение, первые две уже обезврежены. Идет ликвидация вражеских военных групп. Бои продолжаются в центре города и на близлежащих территориях. Вооруженные силы Украины уничтожают врага! Жители Харькова, не выходите из укрытий, не передвигайтесь на транспорте!" – сообщил глава области.

Он подчеркнул, что ни один боец Вооруженных сил Украины не сложил оружие.

"Все украинские военные на своих боевых позициях, защищаем родную Харьковскую область и уничтожаем врага. Россия активно распространяет фейк о том, что в Харьковской области задержан 302-й зенитный полк. Это фейк! Россия пытается поколебать веру в наши силы. Но ничего не выйдет! Мы защищаем свою украинскую землю, своих детей, свое будущее! Мы не сдаемся, никогда!" – написал Синегубов в Telegram.

Утром 27 февраля стало известно, что российская техника прорвалась в город через жилмассив Алексеевка и бои идут в том числе и в центре Харькова. Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал несколько видео с горящей российской техникой.