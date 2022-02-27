В Харьков через жилмассив Алексеевка ворвалась группа спецназа РФ – Геращенко

"Харьков, вставай! В город только что через Алексеевку ворвалась группа спецназа РФ. На улице Чернышевского/Скрипника идет бой", – написал он.

"Четыре бронемашины с символикой Z находятся на метро "Киевская", проезжали мимо сервисного центра, слышны автоматная очередь и хлопки", – добавил Геращенко.

Он призвал горожан не покидать укрытия и подчеркнул, что Вооруженные силы Украины ликвидируют врага.

В городе идут уличные бои. Советник главы МВД призвал всех, кто может помочь, уничтожать врага "коктейлями Молотова", стрелять из-за углов, из окон и с чердаков. Он сообщил и показал видео, что одна единица техники оккупантов уже подбита.

Позже он опубликовал видео с еще одним горящим бронеавтомобилем противника.