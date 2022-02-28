Президент нейтральной Швейцарии заявил, что страна "очень вероятно" введет санкции против РФ

Агентство подчеркнуло, что Швейцария – страна, которая обычно придерживается нейтральной позиции.

Кассис сообщил, что Федеральный совет в составе семи членов соберется в понедельник и рассмотрит рекомендации министерств финансов и экономики.

На вопрос, введет ли Швейцария санкции против РФ, президент ответил: "Очень вероятно", но подчеркнул, что пока не может заявлять о решениях, которые еще не приняты.

Он сказал, что нейтралитет Швейцарии должен быть сохранен и она готова предложить свои дипломатические услуги, если переговоры между Украиной и РФ на белорусской границе, которые проходят этой ночью, не увенчаются успехом.

В то же время, по словам политика, это не мешает Швейцарии "называть вещи своими именами".

Агентство пишет, что, по данным Национального банка Швейцарии, в 2020 году россияне держали в стране почти 10,4 млрд швейцарских франков ($11,24 млрд).