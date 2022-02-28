Залужный. С начала открытой вооруженной агрессии РФ против Украины погибло 16 детей

Залужный: Враг превосходит сам себя в цинизме и подлости Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Он рассказал о военных преступлениях оккупационных войск.

"Враг превосходит сам себя в цинизме и подлости. В боевых целях были применены оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". При этом удар был нанесен по мирному Житомиру. Использует женщин и детей как живой щит. Палит из тяжелого вооружения по жилым объектам. В ад войны посылает срочников. Переодевается в форму военнослужащих ВС Украины и использует машины скорой помощи для прикрытия диверсионной деятельности. В упор расстреливает автомобиль с семьей", – написал Залужный.

Главнокомандующий проинформировал, что с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля погибло уже 16 детей.

"Мы этого никогда не простим! Эти дни показали, как далеко мы ушли от России в ментальном плане. Мы уже выиграли!" – заявил он.