Тодуров показал, как детское отделение Института сердца работает в подвале из-за вторжения России. Видео

Борис Тодуров: Все живут в подвале: вместе с персоналом, с семьями, с мамами, папами, сестрами, санитарками, врачами Скриншот: ГОРДОН / Facebook

"Вот так выглядит детское отделение врожденных пороков сердца в конце четвертых суток российской агрессии. Все живут в подвале: вместе с персоналом, с семьями, с мамами, папами, сестрами, санитарками, врачами", – рассказал Тодуров.

Гендиректор Института сердца прошел по подвалу, расспрашивая родителей пациентов о состоянии здоровья, о бытовых условиях. Персоналу института он сказал, что не знает, когда смогут подвезти им смену, несмотря на то, что они уже пятые сутки на работе. Они в ответ поблагодарили Тодурова за поддержку.

"Они еще и благодарят..." – сказал гендиректор.

Там же в подвале живет и семья Тодурова, между обходами он зашел проведать своих внуков.