"Без нас Европы просто не будет". Резников оценил трое суток обороны Украины от российского вторжения

"72 часа сопротивления. Трое суток, которые навсегда изменили нашу страну и мир. Где все те, кто обещал за 72 часа захватить Киев? Где они? Я их не вижу. Я только слышу, как они оправдываются. Я вижу героическую армию, доблестную гвардию, бесстрашных пограничников, самоотверженных спасателей, надежных полицейских, неутомимых ангелов-медиков. Всех, кто исполняет свой долг", – написал он.

Министр отметил, что тысячи украинцев взяли в руки оружие, "встали в ряды территориальной обороны и дерутся за будущее своих детей и внуков, за тех, кого любят, за память своих предков, за свое государство".

"Впереди еще много испытаний. Но в нашу победу теперь верим не только мы. Посмотрите вокруг. Многие наконец-то преодолели страх и решились бросить вызов Кремлю. С каждым часом все больше людей осознает, что нигде в Европе нет такой армии. Нигде. И без этой армии и нашего народа Европа никогда не будет в безопасности. Без нас Европы просто не будет", – объяснил Резников.

Он подчеркнул, что "уже сейчас поступает помощь, которая еще три дня назад была невозможной".

"Тьма отступит. Рассвет близко. Держим строй. Слава Украине! Слава героям Украины!" – написал Резников.