В Черное море вышли 11 десантных кораблей РФ, могут попробовать высадить десант – Арестович

Арестович: Думаю, наши сделают все лучше Фото: Олексій Арестович / Facebook

"По оценочным данным, 11 российских БДК (больших десантных кораблей), каждый из которых перевозит комплект приблизительно в батальон (около 500 человек. – "ГОРДОН"), вышли в море и искали себе приключений где-то там в районе, возможно, Одессы. Они могут попытаться высадить десант", – сказал он.

По словам Арестовича, в таком случае можно будет увидеть, "что такое выполнение российскими военными морской десантной операции и что такое выполнение украинскими военными оборонно-противодесантной операции".

"Я думаю, что наши, как всегда, сделают все лучше", – заявил советник главы ОП.