Шольц о войне России против Украины: Поворотный момент в истории континента

Шольц: Мир после будет не таким, как был до Фото: EPA

Он назвал войну России против Украины "поворотным моментом в истории нашего континента", добавив, что "мир после будет не таким, как был до".

Шольц заявил, что нападение РФ на Украину было "бесчеловечным, противоречащим международному праву и не подлежащим оправданию ничем и никем". По его словам, ключевой вопрос заключается в том, "есть ли у нас силы, чтобы установить ограничения для таких поджигателей войны, как [президент РФ Владимир] Путин".

"Война – это катастрофа для Украины. Но война окажется и для России катастрофой", – заявил он.

Шольц сказал, что Германия должна поддержать Украину, поэтому страна меняет курс и решила предоставить Киеву вооружения.