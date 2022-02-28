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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шольц о войне России против Украины: Поворотный момент в истории континента

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Шольц: Мир после будет не таким, как был до
Шольц: Мир после будет не таким, как был до
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил агрессию России против Украины. Об этом он заявил 27 февраля во время чрезвычайного заседания Бундестага, посвященного нападению РФ на Украину, сообщило издание Bild.

Он назвал войну России против Украины "поворотным моментом в истории нашего континента", добавив, что "мир после будет не таким, как был до".

Шольц заявил, что нападение РФ на Украину было "бесчеловечным, противоречащим международному праву и не подлежащим оправданию ничем и никем". По его словам, ключевой вопрос заключается в том, "есть ли у нас силы, чтобы установить ограничения для таких поджигателей войны, как [президент РФ Владимир] Путин".

"Война – это катастрофа для Украины. Но война окажется и для России катастрофой", – заявил он.

Шольц сказал, что Германия должна поддержать Украину, поэтому страна меняет курс и решила предоставить Киеву вооружения.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы.

РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

По последним данным Министерства здравоохранения Украины, в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.

Враг несет тяжелые потери. По данным Минобороны Украины, ликвидировано 4,3 тыс. оккупантов. Также уничтожено множество российской техники: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК "Бук" – один, "Грады" – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, а также Евросоюз, наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада включили в санкционный список самого Путина.

27 февраля украинские власти согласились на переговоры с российской стороной.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, война России против Украины, Олаф Шольц
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