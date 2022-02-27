Германия создаст фонд в €100 млрд для Бундесвера и повышает расходы на оборону – Шольц

Шольц: Мы создадим специальный фонд для Бундесвера Фото: EPA

"Мы создадим специальный фонд для Бундесвера и предоставим ему единовременную сумму в размере €100 млрд", – сказал он.

Издание пишет, что в 2021 году весь оборонный бюджет федерального правительства составлял €47 млрд.

Также он заявил, что теперь на оборону Германия будет тратить 2% ВВП ежегодно.