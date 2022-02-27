В знак солидарности с Украиной многие достопримечательности в мире подсветили в желто-голубые цвета. Фоторепортаж
Фото: EPA
Бранденбургские ворота в Берлине (Германия), 23 февраля
Фото: EPA
Парижская ратуша Отель-де-Виль (Франция), 23 февраля
Фото: EPA
Колизей в Риме (Италия), 23 февраля
Фото: EPA
Главный символ Турина (Италия) – Моле-Антонеллиана, в этом здании сейчас находится Национальный музей кинематографии, 24 февраля
Фото: EPA
Мост Эразма в Роттердаме (Нидерланды), 24 февраля
Фото: EPA
Фонтан Нептуна во Флоренции (Италия), 24 февраля
Фото: EPA
Министерство иностранных дел Северной Македони в Скопье, 25 февраля
Фото: EPA
Эйфелева башня в Париже (Франция), 25 февраля
Фото: EPA
Футбольный стадион "Ванда Метрополитано", Мадрид (Испания), 26 февраля
Фото: EPA
Эресуннский мост, который соединяет столицу Дании Копенгаген и шведский город Мальме, 26 февраля
В разных странах на этой неделе подсветили в цвета украинского флага официальные учреждения и достопримечательности, соответствующие фотографии опубликовало агентство EPA
. С 23 февраля в знак солидарности с Украиной, на которую напала Россия, подобные акции состоялись во Франции, где подсветили Эйфелеву башню и парижскую мэрию, в нескольких городах Италии, в Нидерландах, Дании, Испании и Северной Македонии. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск
в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока, боевые действия продолжаются четвертый день. В Украине 24 февраля объявил военное положение. Украинские власти призывают западные страны совместными усилиями остановить Путина
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