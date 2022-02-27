В знак солидарности с Украиной многие достопримечательности в мире подсветили в желто-голубые цвета. Фоторепортаж

Эресуннский мост, который соединяет столицу Дании Копенгаген и шведский город Мальме, 26 февраля

Эресуннский мост, который соединяет столицу Дании Копенгаген и шведский город Мальме, 26 февраля

Министерство иностранных дел Северной Македони в Скопье, 25 февраля

Министерство иностранных дел Северной Македони в Скопье, 25 февраля

Главный символ Турина (Италия) – Моле-Антонеллиана, в этом здании сейчас находится Национальный музей кинематографии, 24 февраля

Главный символ Турина (Италия) – Моле-Антонеллиана, в этом здании сейчас находится Национальный музей кинематографии, 24 февраля

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