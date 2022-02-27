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В знак солидарности с Украиной многие достопримечательности в мире подсветили в желто-голубые цвета. Фоторепортаж

Сегодня 03.03
В разных странах на этой неделе подсветили в цвета украинского флага официальные учреждения и достопримечательности, соответствующие фотографии опубликовало агентство EPA. С 23 февраля в знак солидарности с Украиной, на которую напала Россия, подобные акции состоялись во Франции, где подсветили Эйфелеву башню и парижскую мэрию, в нескольких городах Италии, в Нидерландах, Дании, Испании и Северной Македонии. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока, боевые действия продолжаются четвертый день. В Украине 24 февраля объявил военное положение. Украинские власти призывают западные страны совместными усилиями остановить Путина.
Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, Испания, Италия, Нидерланды, Швеция, Дания, Берлин, Рим, агрессия, Париж, Эйфелева башня, Мадрид, Флоренция, российская агрессия, война России против Украины, Турин, Скопье, Северная Македония
 

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