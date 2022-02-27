Германия планирует уменьшить зависимость от российского газа – Шольц

Шольц: Мы решили построить два LNG-терминалы как можно скорее Фото: EPA

"Ответственная, дальновидная энергетическая политика имеет решающее значение не только для нашей экономики и нашего климата, но и для нашей политики безопасности", – заявил он.

По словам Шольца, Германия будет менять "газовый" курс. Он предложил строить LNG-терминалы в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене.

"Мы решили построить два LNG-терминалы как можно скорее", – заявил Шольц.

Он также сказал, что Россия больше не может быть надежным поставщиком газа.

Шольц проинформировал, что Германия планирует создать запасы газа и угля.