ФИФА запретила сборной России по футболу выступать под своим флагом и названием

В 2022 году в Катаре должен пройти очередной чемпионат мира по футболу Фото: EPA

"ФИФА хотела бы еще раз осудить применение силы Россией во время вторжения в Украину. Насилие никогда не является решением, и ФИФА выражает свою глубочайшую солидарность со всеми людьми, пострадавшими от происходящего в Украине", – сказано в сообщении.

В связи с российским вторжением ФИФА решила ввести первоочередные санкции, которые останутся в силе до отдельного решения.

В частности, Россия лишена права проводить любые международные соревнования на своей территории, все домашние матчи футболисты из РФ будут играть на нейтральном поле и без зрителей.

Сборная РФ по футболу лишена права выступать под своим названием (только как команда Российского футбольного союза), также запрещено использовать флаг и гимн России.

"ФИФА продолжит диалог с МОК, УЕФА и другими спортивными организациями для определения любых дополнительных мер или санкций, включая потенциальное исключение из соревнований, которые могут применяться в ближайшем будущем, если ситуация быстро не улучшится", – подчеркнули в организации.

В 2022 году в Катаре должен пройти чемпионат мира по футболу. Россия продолжает выступать в отборочном турнире, однако уже три сборных – Польши, Чехии и Швеции – отказались играть против РФ из-за ее вторжения в Украину. В ФИФА заявили, что приняли позицию сборных к сведению и пытаются найти "приемлемое решение".