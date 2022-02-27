"Русский корабль, иди на х...й". Грузинский буксир отказался оказывать помощь российскому судну

"Мы отказываемся снабжать ваш пароход. Русский корабль, иди на х...й. Оккупанты бл..." – заявили члены экипажа.

Командир российского корабля попросил грузинов обойтись без политики и помочь им, ведь у них закончилось топливо.

"Если у вас закончилось топливо, можете использовать весла", – ответили грузины.

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