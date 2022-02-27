"Украинцы выдержали самые трудные 72 часа. Эта армия уже не сдастся и не отступит". Легенда ВДВ Беларуси призвал военных не вступать в войну с Украиной

"Я решил записать видеосообщение, потому что мои соотечественники сидят в лесу у границы с Украиной и очень похоже на то, что в ближайшее время собираются поучаствовать в очень нехорошем деле, которое может иметь катастрофические последствия для нашей страны и окончательно похоронить славу и традиции войск", – отметил он.

Сахащик добавил, что "не все вернутся на родину живыми".

"Российская армия, имеющая огромный боевой опыт, уже трое суток находится в аду. Количество убитых насчитывается тысячами, пленных – сотнями, ранеными переполнены госпитали в пограничных районах. Никакие цели операции не достигнуты, не взяли ни Киев, ни один из областных центров. Украинцы, выдержав самые трудные 72 часа, организовались, отладили логистику, получили поддержку всего мира – моральную и поток военно-технического имущества. И самое главное – увидели, что на них напали обычные смертные люди, перестали бояться и почувствовали вкус победы. Эта армия уже не отступит и не сдастся", – заявил Сахащик.

Обращаясь к белорусским военным, он подчеркнул, что у них нет никаких законных оснований для вторжения в Украину.

"Вы не будете защищать свою родину, свою семью. Вы не добудете в этой войне славы. Только позор, кровь, смерть и положение нации-изгоя для белорусского народа на десятилетия", – заключил он.

Сахащик призвал бойцов и их командиров не выполнять преступные приказы.

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