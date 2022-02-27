В Европе запретят российские пропагандистские медиа

"Мы запретим кремлевскую медиа-машину в ЕС. Государственные Russia Today и Sputnik, а также их дочерние компании больше не смогут распространять свою ложь для оправдания путинской войны", – написала она.

По словам главы Еврокомиссии, ЕС разрабатывает инструменты для запрета токсичной и вредоносной дезинформации этих медиа в Европе.