Половина валютных резервов российского центробанка будет заморожена – Боррель

Боррель: Россияне, способствующие вторжению в Украину, должны будут заплатить очень высокую цену за эти действия Фото: ЕРА

Он рассказал, что страны ЕС договорились ввести ограничительные меры, которые парализуют активы российского центробанка.

"Будет заморожено более половины или около половины финансовых резервов российского центрального банка. Они хранятся в банках стран "Большой семерки", и это составляет – более или менее – половину резервов российского правительства. Они будут заморожены, и это сильно повлияет на финансовую систему России. Это делается в координации с нашими международными партнерами с четким посланием о том, что россияне, способствующие вторжению в Украину, должны будут заплатить очень высокую цену за эти действия", – сказал Боррель.

Он объяснил, что заблокирована будет лишь половина резервов, так как речь идет о банках в странах G7.

"Мы не можем блокировать резервы российских банков, которые находятся в Москве или в Китае. В последние годы Россия все больше и больше размещала свои резервы в странах, где мы не можем блокировать", – сказал глава европейской дипломатии.

Россия финансово готовилась к такой ситуации, отказывалась от доллара и размещала свои резервы в евро и юанях, выводила их из ситуации, когда они могут быть заблокированы.

"Мне интересно, представляете ли вы, насколько важно для страны потерять половину своих резервов?" – обратился он к журналистам.