Совбез ООН проголосовал за проведение спецсессии Генассамблеи ООН по Украине. Ее проведут в течение 24 часов

Решение о созыве спецсессии поддержали 11 стран, две воздержались. Россия выступила против, однако, как отмечает агентство, при голосовании по процедурным вопроса постоянные члены не наделяются правом вето.
Специальная сессия должна быть проведена в течение 24 часов.
С 1950 года Генеральная Ассамблея ООН собиралась на экстренные сессии всего 10 раз.
Запрос на проведение экстренного заседания Генассамблеи поступил после того, как РФ 25 февраля заблокировала резолюцию, осуждающую вторжение России в Украину, в Совбезе. Резолюции Генассамблеи не имеют обязательной силы, но обладают политическим весом, отмечает Reuters. Источники агентства считают, что резолюция, осуждающая агрессию РФ, будет утверждена Генассамблеей.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы, применяя, в частности, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
По последним данным Министерства здравоохранения Украины в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.
27 февраля, на четвертый день массового российского вторжения в Украину официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о гибели российских военных на украинской территории.