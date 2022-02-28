В Генштабе заявили, что оккупанты пытаются возобновить наступление на Киев. Кличко призвал киевлян ночевать в укрытиях

"На Полесье в направлении Киева враг пытается возобновить наступление путем наведения понтонной переправы через реку Ирпень в районе [села] Демидов [Вышгородского района Киевской области]", – сказано в сообщении.

В Генштабе отметили, что противник продолжает воздушно-наземную наступательную операцию в Украине, нанося удары по военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками, объектам системы ПВО, критическим объектам инфраструктуры и населенным пунктам.

При этом в ВСУ подчеркнули, что по всем направлениям танковые и механизированные подразделения при поддержке артиллерии удерживают оборону, а группировка Воздушных сил отражает воздушные удары противника.

"Группировка войск обороны Киева развернула плотную и многоуровневую систему защиты столицы", – заверили в Генштабе.

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что сегодняшняя ночь "снова будет сложной", поэтому он призвал горожан провести ее в укрытиях.

"Враг сатанеет. Расстреливает мирные дома. Продолжает уничтожать нашу инфраструктуру. Хотя сам несет большие потери – и человеческие, и военной техники. Потому что, похоже, россияне не ожидали такого отпора и такого духа украинских людей. И военных, и гражданских. Наши воины сражаются героически. По всей Украине. Наши люди сплотились, чтобы отстоять свое государство. Пытается орда прорваться и в Киев. Но наши жители готовятся дать отпор агрессору. Сегодня был на укреплениях, которые киевляне помогают возводить бойцам теробороны, – написал Кличко в Telegram. – Я хочу поддержать украинских бойцов и поблагодарить за выдержку жителей Ирпеня, Ворзеля, Бучи и Гостомеля, где продолжаются ожесточенные бои, потому что враг рвется в Киев. Держитесь! Вместе выстоим".

Одновременно с наступлением со стороны Вышгородского района, которое прогнозирует Генштаб, оккупанты пытаются прорваться в Киев со стороны Бучанского района. Днем 27 февраля большую колонну российской военной техники видели в Макарове (находится в Бучанском районе в 60 км от Киева). Вечером 27 февраля очевидцы сообщили "Укринформу", что в поселке продолжался ожесточенный бой.

Бучанский район находится на западе Киевской области, Вышгородский – севере. Фото: decentralization.gov.ua

"Сначала пролетел дрон. В 2 м от дома был взрыв невероятной силы, фейерверк из тысячи огней, потом была перестрелка, снова взрывы, но уже не такой мощности. Снова сейчас бахнуло", – рассказали агентству местные жители.

В колонне военной техники в Макарове они видели танки, БТР, "Уралы", бензовозы, зенитные ракетные комплексы "Бук".

Журналист американского издания BuzzFeed Кристофер Миллер опубликовал в Twitter новые спутниковые снимки компании Maxar Technologies, которые показывают колонну российской военной техники недалеко от поселка Иванков Вышгородкского района, в 60 км от Киева.

Колонна протяженностью около 5 км двигалась в сторону столицы.

По данным CNN, снимки были сделаны в 10.56 28 февраля.