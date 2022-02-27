Украинская власть не проводит эвакуацию из Бучи, россияне хотят прикрыться мирными жителями, чтобы зайти в Киев – Данилов

"Это россияне собирают, чтобы пустить эти автобусы перед собой, чтобы можно было проехать на Киев", – сказал он.

По данным советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, оккупанты собирают в автобусы женщин и детей, чтобы использовать их как живой щит.

Жители города тоже говорят об автобусах, пишет "Украинская правда".

По информации издания, сегодня с утра жителей Бучи предупреждают: "Если проводится эвакуация, это не украинская армия. Наши эвакуацию не производят. Россияне сажают людей в автобусы и за ними ведут свою технику. Будьте осторожны".

Сегодня в Буче уничтожили колонну российской техники, рассказал Геращенко.