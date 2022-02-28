Генштаб ВСУ сообщил, что россияне использовали женщин и детей для прикрытия колонны военной техники

"В направлении Макаров – Киев движется колонна, для прикрытия на бронетехнике враг разместил детей и женщин", – сказано в сообщении.

Кроме того, как отмечают в Генштабе, российские террористы и диверсанты:

В частности, говорят в Генштабе, в Киеве недавно были замечены три автомобиля скорой помощи с условной маркировкой захватчиков. А в Геническом районе Херсонской области оккупанты развернули подразделения артиллерии в жилой застройке.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил в стране военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы, применяя в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

По последним данным Министерства здравоохранения Украины, в результате вражеских обстрелов погибло более 350 украинцев, в том числе 14 детей, 1,7 тыс. получили ранения.

По данным Генштаба ВСУ, ликвидировано 4,5 тыс. оккупантов. Также уничтожено множество российской техники: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – около 150, боевые бронированные машины – более 700, орудий – около 50, ЗРК "Бук" – один, "Грады" – четыре, цистерны – 60, беспилотники – два, корабли/катера – два.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, а также Евросоюз, наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада включили в санкционный список самого Путина.

27 февраля украинские власти согласились на переговоры с российской стороной.