Спикер Кличко опровергла информацию СМИ о том, что Киев окружен

Информация об окружении Киева – "ложь и манипуляция", заявили в пресс-службе мэра Фото: depositphotos.com

Комментарий Кличко агентству Associated Press якобы о том, что Киев окружен и гражданских невозможно эвакуировать, был вырван из контекста, отметила она. Городской голова не говорил и не имел в виду, что людей невозможно эвакуировать из-за отрезанных путей.

"Он немного не так там сказал. Некорректная история", – сказала пресс-секретарь Кличко. Она добавила, что информация об окружении Киева – "ложь и манипуляция".