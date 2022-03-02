С начала войны России против Украины погиб 21 ребенок – Денисова

"По состоянию на 13.00 2 марта российский оккупант продолжил использовать тяжелое оружие и уничтожать гражданское население. С начала вторжения Российской Федерации в Украину, по результатам анализа информации из разных источников, погиб 21 ребенок и пострадало 55 детей", – написала она.

В частности, по словам омбудсмена, сегодня ночью в результате воздушного удара оккупантов по Житомиру погиб один ребенок и пострадало шесть детей.

"Они были спасены из подвалов полуразрушенных домов", – говорится в сообщении.



