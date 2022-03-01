Прокурор Международного уголовного суда в Гааге инициировал расследование по вторжению РФ в Украину

"Я принял решение как можно быстрее приступить к расследованию ситуации в Украине. Украина не является государством – участником Римского устава Международного уголовного суда, поэтому сама не может передать эту ситуацию в мою канцелярию. Но она дважды воспользовалась возможностью признать юрисдикцию суда в отношении предполагаемых преступлений на ее территории", – пояснил прокурор.

Первое заявление, поданное правительством Украины, признало юрисдикцию МУС в отношении возможных преступлений, совершенных на территории Украины с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года. Второе заявление, поданное в 2015 году, продлило этот период на открытой основе, чтобы охватить продолжающиеся преступления. В приложенном к нему постановлении Верховной Рады Украины уточнялось, что речь идет о военных преступлениях и преступлениях против человечества, совершенных высшими должностными лицами РФ и руководителями террористических группировок "ЛНР" и "ДНР".

"Я ознакомился с выводами канцелярии по предварительному изучению ситуации в Украине и подтвердил наличие обоснованных оснований для начала расследования. Есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества", – заявил прокурор.

Он подчеркнул, что учитывая расширение конфликта в последние дни, намерен добиться, чтобы это расследование "охватило любые новые предполагаемые преступления, подпадающие под юрисдикцию канцелярии, совершенные любой стороной конфликта на любой части территории Украины".

Хан отметил, что уже поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик. Следующий шаг – получение разрешения от палаты предварительного производства суда на открытие расследования.