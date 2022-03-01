ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге инициировал расследование по вторжению РФ в Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Расследование охватит преступления, "совершенные любой стороной конфликта на любой части территории Украины", подчеркнул Хан
Расследование охватит преступления, "совершенные любой стороной конфликта на любой части территории Украины", подчеркнул Хан
Фото: icc-cpi.int

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Его заявление об этом было опубликовано 28 февраля на сайте Международного суда.

"Я принял решение как можно быстрее приступить к расследованию ситуации в Украине. Украина не является государством – участником Римского устава Международного уголовного суда, поэтому сама не может передать эту ситуацию в мою канцелярию. Но она дважды воспользовалась возможностью признать юрисдикцию суда в отношении предполагаемых преступлений на ее территории", – пояснил прокурор. 

Первое заявление, поданное правительством Украины, признало юрисдикцию МУС в отношении возможных преступлений, совершенных на территории Украины с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года. Второе заявление, поданное в 2015 году, продлило этот период на открытой основе, чтобы охватить продолжающиеся преступления. В приложенном к нему постановлении Верховной Рады Украины уточнялось, что речь идет о военных преступлениях и преступлениях против человечества, совершенных высшими должностными лицами РФ и руководителями террористических группировок "ЛНР" и "ДНР". 

"Я ознакомился с выводами канцелярии по предварительному изучению ситуации в Украине и подтвердил наличие обоснованных оснований для начала расследования. Есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества", – заявил прокурор.

Он подчеркнул, что учитывая расширение конфликта в последние дни, намерен добиться, чтобы это расследование "охватило любые новые предполагаемые преступления, подпадающие под юрисдикцию канцелярии, совершенные любой стороной конфликта на любой части территории Украины".

Хан отметил, что уже поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик. Следующий шаг – получение разрешения от палаты предварительного производства суда на открытие расследования.

Контекст:

Украина не ратифицировала Римский статут, однако в 2015 году Украина уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

МУС начал предварительное изучение ситуации в Украине в апреле 2014 года. В 2016 году был опубликован предварительный отчет канцелярии Международного уголовного суда по делу "Ситуация в Украине". В документе указывалось, что "ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией". После обнародования отчета РФ заявила о желании выйти из Римского статута.

В конце 2020 года МУС пришел к выводу, что действия, составляющие военные преступления и преступления против человечности, "были совершены в контексте ситуации в Украине", и решил, что основания для расследования есть, сообщила тогдашний прокурор МУС Фату Бенсуда.

Тогдашний замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов говорил в апреле 2021 года, что Украина отправила в Международный уголовный суд в Гааге 19 сообщений, связанных с российской агрессией.

В феврале 2021 года на пост прокурора Международного уголовного суда был избран представитель Великобритании Карим Хан. Он вступил в должность в июне этого года. 

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии".

Теги: война, Гаага, преступление, война России против Украины, Международный уголовный суд, Карим Хан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Идут жестокие бои. Сил нам и мира". Ротару осудила нападение России на Украину
"Идут жестокие бои. Сил нам и мира". Ротару осудила нападение России на Украину
"Это военное преступление. Имя преступника известно". Вакарчук призвал россиян остановить "обезумевшего диктатора" Путина
"Это военное преступление. Имя преступника известно". Вакарчук призвал россиян остановить "обезумевшего диктатора" Путина
Стивен Кинг выразил поддержку Украине после нападения российских оккупантов
Стивен Кинг выразил поддержку Украине после нападения российских оккупантов
Усик, Ломаченко и Вернидуб. Известные спортсмены присоединились к территориальной обороне ВСУ
Усик, Ломаченко и Вернидуб. Известные спортсмены присоединились к территориальной обороне ВСУ
"У нас есть собственные ангелы-хранители". Жена Дмитрия Шурова после нападения России на Украину высказалась в поддержку Зеленского
"У нас есть собственные ангелы-хранители". Жена Дмитрия Шурова после нападения России на Украину высказалась в поддержку Зеленского
"Девушка с украинским паспортом, не молчи!" Осадчая обратилась к Ани Лорак, Loboda и Тодоренко
"Девушка с украинским паспортом, не молчи!" Осадчая обратилась к Ани Лорак, Loboda и Тодоренко
"Каждый день и каждую ночь, благодаря вам, мы как у Бога за пазухой". Никитюк обратилась к ВСУ
"Каждый день и каждую ночь, благодаря вам, мы как у Бога за пазухой". Никитюк обратилась к ВСУ
Ольга Сумская: Как передвигаться по городу, чтобы похоронить маму?
Ольга Сумская: Как передвигаться по городу, чтобы похоронить маму?
Макаревич обратился к Путину: С кем останешься, государь?
Макаревич обратился к Путину: С кем останешься, государь?
"Жила-была красивая, цветущая Украина, а рядом с нами жило злое Х...йло". Потап рассказал "сказку". Видео
"Жила-была красивая, цветущая Украина, а рядом с нами жило злое Х...йло". Потап рассказал "сказку". Видео
"Не позорься, ради бога", "Какая же ты ссыкуха!" Ани Лорак возмутила сеть постом о войне России против Украины
"Не позорься, ради бога", "Какая же ты ссыкуха!" Ани Лорак возмутила сеть постом о войне России против Украины
"Четвертые сутки без сна. Сейчас мне страшно, как никогда не было прежде". Loboda сделала признание во время войны России против Украины
"Четвертые сутки без сна. Сейчас мне страшно, как никогда не было прежде". Loboda сделала признание во время войны России против Украины
Макаревич: Путин мечтал расколоть Украину. Он ее объединил
Макаревич: Путин мечтал расколоть Украину. Он ее объединил
"Люди мира, поддержите Украину. Помогите нам, пока не поздно!" Каменских обратилась к международному сообществу
"Люди мира, поддержите Украину. Помогите нам, пока не поздно!" Каменских обратилась к международному сообществу
"Иди на х...й". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, обратилась к матери
"Иди на х...й". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, обратилась к матери
Оскароносный режиссер Тайка Вайтити назвал Путина деспотом, посоветовав заняться своей страной
Оскароносный режиссер Тайка Вайтити назвал Путина деспотом, посоветовав заняться своей страной
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Иди на х...й". Дочь Егоровой, поддержавшей Путина, обратилась к матери (55293)
2
"Не позорься, ради бога", "Какая же ты ссыкуха!" Ани Лорак возмутила сеть постом о войне России против Украины (33052)
3
Макаревич обратился к Путину: С кем останешься, государь? (25917)
4
Более 250 российских комиков, среди которых Шац и Комиссаренко, подписали открытое письмо Путину, требуя остановить войну (20419)
5
Танкович: Простые украинские мужики простыми коктейлями Молотова уничтожают профессиональную сраную российскую армию (13273)
6
"Страшно. Больно. Невыносимо грустно. И стыдно. И в том числе за себя". Российский актер Козловский высказался о войне РФ против Украины (12795)
7
Ольга Сумская сообщила о смерти матери – заслуженной артистки Украины Анны Сумской (9756)
8
"Путин не просто сука, а испуганный и бессмысленный". Бегбедер призвал граждан РФ остановить войну против Украины (9699)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS