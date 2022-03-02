Украина добивается полной инфраструктурной изоляции России – МИУ

МИУ направило официальные письма в 11 крупнейших организаций мира в сфере инфраструктуры, чтобы добиться полной инфраструктурной изоляции России Фото: mtu.gov.ua

"Министерство инфраструктуры Украины направило официальные письма в 11 крупнейших организаций мира в сфере инфраструктуры. Речь идет об обращении к международному сообществу принять необходимые меры по закрытию для страны-агрессора авиационного пространства, доступа к морским портам, а также исключению России из состава международных организаций", – говорится в сообщении.

В МИУ пояснили, что обратились к крупнейшим и влиятельным мировым структурам в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма. Ведомство опубликовало список адресатов:

Международная ассоциация мостов, туннелей и магистралей (IBTTA);

Международный совет аэропортов (ACI);

Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO);

Международный союз железных дорог (UIC);

Международная организация гражданской авиации (ICAO);

Министерство транспорта Великобритании;

Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE);

Дунайская комиссия;

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA);

Федеральное авиационное управление США;

Международный транспортный форум (ITF).

В МИУ сообщали сегодня, что Украина требует остановить морское сообщение с портами России, а также обслуживание российских судов в иностранных портах. Такое решение уже приняла Великобритания – судам, которые принадлежат, контролируются, зафрахтованы или эксплуатируются Россией, запрещен доступ в порты Соединенного Королевства. Кроме того, ряд государств запретили российским авиакомпаниям полеты над своей территорией.