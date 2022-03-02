Международное сообщество должно заблокировать российское судоходство – Мининфраструктуры

"Международное сообщество должно заблокировать российское судоходство. Украина направила около 50 обращений в адрес ведущих морских государств и ассоциаций мира с информацией о вторжении Российской Федерации в Украину и фактами грубого нарушения ею международного морского права. Мы требуем остановить морское сообщение с портами РФ, а также обслуживание российских судов в иностранных портах", – говорится в сообщении.
Министерство готовит распорядительный документ по запрещению плавания в территориальном море Украины, а также захождение в морские порты Украины судов, которые ходят под флагом России, а также судов, владельцами, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются граждане РФ, юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации, а также физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции.
Также будет введен запрет на нахождение украинских судов в портах РФ, ожидается разрыв договора об использовании внутренних водных путей с Беларусью. Кроме того, Кабмин намерен обратиться к Международной морской организации (ИМО), чтобы сообщить о принятых решениях и добиваться введения аналогичных санкций другими странами.
Такие ограничения уже ввела Великобритания.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
По данным на утро 2 марта оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.