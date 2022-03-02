Международное сообщество должно заблокировать российское судоходство – Мининфраструктуры

"Международное сообщество должно заблокировать российское судоходство. Украина направила около 50 обращений в адрес ведущих морских государств и ассоциаций мира с информацией о вторжении Российской Федерации в Украину и фактами грубого нарушения ею международного морского права. Мы требуем остановить морское сообщение с портами РФ, а также обслуживание российских судов в иностранных портах", – говорится в сообщении.

Министерство готовит распорядительный документ по запрещению плавания в территориальном море Украины, а также захождение в морские порты Украины судов, которые ходят под флагом России, а также судов, владельцами, участниками (акционерами, членами) или конечными бенефициарами которых являются граждане РФ, юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации, а также физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции.

Также будет введен запрет на нахождение украинских судов в портах РФ, ожидается разрыв договора об использовании внутренних водных путей с Беларусью. Кроме того, Кабмин намерен обратиться к Международной морской организации (ИМО), чтобы сообщить о принятых решениях и добиваться введения аналогичных санкций другими странами.

Такие ограничения уже ввела Великобритания.