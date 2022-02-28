Великобритания решила закрыть порты для всех судов, связанных с РФ

"Учитывая действия Путина в Украине, я четко дал понять, что эти суда не приветствуются здесь", – заявил он.

В обращении подчеркивается, что водный транспорт является ключевым в международной торговле, и Великобритания должна ограничить российские экономические интересы и заставить российское правительство ответить за свои действия.

"Мы поможем британским портам идентифицировать российские суда и будем сообщать портам об идентификации запрещенных судов, направляющихся в Британию", – говорится в письме.