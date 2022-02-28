Подоляк о переговорах: Россия все еще крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы

"Переговоры тяжелые. Правда, уже без каких-либо обязательных ультиматумов. Российская сторона, к сожалению, все еще крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы", – отметил он.

Переговори важкі. Щоправда, вже без будь-яких обов'язкових ультиматумів. Російська сторона, на жаль, все ще вкрай необ'єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 28, 2022

Подоляк принимал участие в переговорах, в составе украинской делегации, кроме него, были глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, первый заместитель главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат от "Голоса" Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Сегодня состоялся первый раунд переговоров, их целью было прекращение огня и боевых действий на территории Украины, сказал Подоляк. Он не сообщал о достижении договоренности об этом. Стороны, по словам Подоляка, "определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения", и уехали в столицы для дальнейших консультаций.